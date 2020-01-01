Tokenomika myDid (SYL)

Tokenomika myDid (SYL)

Odkryj kluczowe informacje o myDid (SYL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o myDid (SYL)

The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

Oficjalna strona internetowa:
https://mydid.com/
Biała księga:
https://www.xsl-labs.io/whitepaper/white_paper_en.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x7e52a123ed6db6ac872a875552935fbbd2544c86

Tokenomika i analiza cenowa myDid (SYL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla myDid (SYL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.43M
Całkowita podaż:
$ 9.82B
Podaż w obiegu:
$ 7.73B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.85M
Historyczne maksimum:
$ 0.00168
Historyczne minimum:
$ 0.0000911684627821
Aktualna cena:
$ 0.0001848
Tokenomika myDid (SYL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki myDid (SYL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SYL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SYL.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSYL tokenomikę, poznaj cenę tokena SYLna żywo!

Jak kupić SYL

Chcesz dodać myDid (SYL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SYL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny myDid (SYL)

Analiza historii ceny SYL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SYL

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SYL? Nasza strona z prognozami cen SYL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.