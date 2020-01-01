Tokenomika SyncVault (SVTS)

Informacje o SyncVault (SVTS)

SyncVault is a cutting-edge SocialFi protocol designed to empower and reward communities of artists, creators, and brands. By participating in community-driven interactions, members can "Engage to Earn," fostering a collaborative ecosystem where everyone benefits. Through transparent incentives and innovative engagement mechanisms, SyncVault ensures that contributions are recognized and rewarded, creating a thriving, mutually beneficial environment for all. Join SyncVault to transform how communities connect, grow, and prosper together.

Oficjalna strona internetowa:
www.syncvault.com
Biała księga:
https://docsend.com/view/v236d2k9f7de8vwt
Block Explorer:
https://base.blockscout.com/address/0xb4e017223fd3d639d0264de4da1b9e080325cb5e

Tokenomika i analiza cenowa SyncVault (SVTS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SyncVault (SVTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 257.80M
$ 257.80M$ 257.80M
Historyczne maksimum:
$ 0.45075
$ 0.45075$ 0.45075
Historyczne minimum:
$ 0.03146446041021334
$ 0.03146446041021334$ 0.03146446041021334
Aktualna cena:
$ 0.2578
$ 0.2578$ 0.2578

Tokenomika SyncVault (SVTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SyncVault (SVTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SVTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SVTS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSVTS tokenomikę, poznaj cenę tokena SVTSna żywo!

Jak kupić SVTS

Chcesz dodać SyncVault (SVTS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SVTS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny SyncVault (SVTS)

Analiza historii ceny SVTS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SVTS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SVTS? Nasza strona z prognozami cen SVTS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.