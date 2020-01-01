Tokenomika SyncVault (SVTS) Odkryj kluczowe informacje o SyncVault (SVTS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SyncVault (SVTS) SyncVault is a cutting-edge SocialFi protocol designed to empower and reward communities of artists, creators, and brands. By participating in community-driven interactions, members can "Engage to Earn," fostering a collaborative ecosystem where everyone benefits. Through transparent incentives and innovative engagement mechanisms, SyncVault ensures that contributions are recognized and rewarded, creating a thriving, mutually beneficial environment for all. Join SyncVault to transform how communities connect, grow, and prosper together. Oficjalna strona internetowa: www.syncvault.com Biała księga: https://docsend.com/view/v236d2k9f7de8vwt Block Explorer: https://base.blockscout.com/address/0xb4e017223fd3d639d0264de4da1b9e080325cb5e

Tokenomika i analiza cenowa SyncVault (SVTS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SyncVault (SVTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 257.80M $ 257.80M $ 257.80M Historyczne maksimum: $ 0.45075 $ 0.45075 $ 0.45075 Historyczne minimum: $ 0.03146446041021334 $ 0.03146446041021334 $ 0.03146446041021334 Aktualna cena: $ 0.2578 $ 0.2578 $ 0.2578 Dowiedz się więcej o cenie SyncVault (SVTS)

Tokenomika SyncVault (SVTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SyncVault (SVTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SVTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SVTS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSVTS tokenomikę, poznaj cenę tokena SVTSna żywo!

Historia ceny SyncVault (SVTS) Analiza historii ceny SVTS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SVTS już teraz!

Prognoza ceny SVTS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SVTS? Nasza strona z prognozami cen SVTS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SVTS już teraz!

