Tokenomika SuperDapp (SUPERDAPP) Odkryj kluczowe informacje o SuperDapp (SUPERDAPP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o SuperDapp (SUPERDAPP) SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges. SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges. Oficjalna strona internetowa: https://superdapp.ai Biała księga: https://superdapp.ai/assets/files/SuperDapp_Litepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.rollux.com/token/0x3390108E913824B8eaD638444cc52B9aBdF63798

Tokenomika i analiza cenowa SuperDapp (SUPERDAPP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SuperDapp (SUPERDAPP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 140.33K $ 140.33K $ 140.33K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 266.03M $ 266.03M $ 266.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 527.50K $ 527.50K $ 527.50K Historyczne maksimum: $ 0.0988 $ 0.0988 $ 0.0988 Historyczne minimum: $ 0.001089520336050978 $ 0.001089520336050978 $ 0.001089520336050978 Aktualna cena: $ 0.0005275 $ 0.0005275 $ 0.0005275 Dowiedz się więcej o cenie SuperDapp (SUPERDAPP)

Tokenomika SuperDapp (SUPERDAPP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SuperDapp (SUPERDAPP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUPERDAPP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUPERDAPP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUPERDAPP tokenomikę, poznaj cenę tokena SUPERDAPPna żywo!

Historia ceny SuperDapp (SUPERDAPP) Analiza historii ceny SUPERDAPP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SUPERDAPP już teraz!

Prognoza ceny SUPERDAPP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUPERDAPP? Nasza strona z prognozami cen SUPERDAPP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUPERDAPP już teraz!

