Informacje o SakuraUnitedPlatform (SUP1) SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve "inequality reduction" and "equal opportunities" using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of "Blooming Smiles to People Around the World". It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022. Oficjalna strona internetowa: https://sakura-sup.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf5ec1a08902ae0ae5323466c35ea49a37409e4ca

Tokenomika i analiza cenowa SakuraUnitedPlatform (SUP1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SakuraUnitedPlatform (SUP1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 73.39M $ 73.39M $ 73.39M Historyczne maksimum: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.07339 $ 0.07339 $ 0.07339 Dowiedz się więcej o cenie SakuraUnitedPlatform (SUP1)

Tokenomika SakuraUnitedPlatform (SUP1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SakuraUnitedPlatform (SUP1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUP1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUP1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUP1 tokenomikę, poznaj cenę tokena SUP1na żywo!

Jak kupić SUP1 Chcesz dodać SakuraUnitedPlatform (SUP1) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SUP1, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SUP1 na MEXC już teraz!

Historia ceny SakuraUnitedPlatform (SUP1) Analiza historii ceny SUP1 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SUP1 już teraz!

Prognoza ceny SUP1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUP1? Nasza strona z prognozami cen SUP1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUP1 już teraz!

