Tokenomika SakuraUnitedPlatform (SUP1)
Informacje o SakuraUnitedPlatform (SUP1)
SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022.
Tokenomika i analiza cenowa SakuraUnitedPlatform (SUP1)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SakuraUnitedPlatform (SUP1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika SakuraUnitedPlatform (SUP1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki SakuraUnitedPlatform (SUP1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SUP1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUP1.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSUP1 tokenomikę, poznaj cenę tokena SUP1na żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
