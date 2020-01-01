Tokenomika STONKS (STONKSTOKEN) Odkryj kluczowe informacje o STONKS (STONKSTOKEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o STONKS (STONKSTOKEN) STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! Oficjalna strona internetowa: https://www.stonkseth.com Biała księga: https://stonkseth.com/wp-content/uploads/STONKS-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7d4a23832fad83258b32ce4fd3109ceef4332af4 Kup STONKSTOKEN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa STONKS (STONKSTOKEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STONKS (STONKSTOKEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Historyczne maksimum: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 Historyczne minimum: $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 Aktualna cena: $ 0.000007002 $ 0.000007002 $ 0.000007002 Dowiedz się więcej o cenie STONKS (STONKSTOKEN)

Tokenomika STONKS (STONKSTOKEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STONKS (STONKSTOKEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STONKSTOKEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STONKSTOKEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTONKSTOKEN tokenomikę, poznaj cenę tokena STONKSTOKENna żywo!

Jak kupić STONKSTOKEN Chcesz dodać STONKS (STONKSTOKEN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STONKSTOKEN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STONKSTOKEN na MEXC już teraz!

Historia ceny STONKS (STONKSTOKEN) Analiza historii ceny STONKSTOKEN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STONKSTOKEN już teraz!

Prognoza ceny STONKSTOKEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STONKSTOKEN? Nasza strona z prognozami cen STONKSTOKEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STONKSTOKEN już teraz!

