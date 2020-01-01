Tokenomika Lido Staked ETH (STETH) Odkryj kluczowe informacje o Lido Staked ETH (STETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Lido Staked ETH (STETH) Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Oficjalna strona internetowa: https://lido.fi/ Biała księga: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE Kup STETH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Lido Staked ETH (STETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lido Staked ETH (STETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.22B $ 34.22B $ 34.22B Całkowita podaż: $ 8.53M $ 8.53M $ 8.53M Podaż w obiegu: $ 8.53M $ 8.53M $ 8.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.22B $ 34.22B $ 34.22B Historyczne maksimum: $ 18,746 $ 18,746 $ 18,746 Historyczne minimum: $ 551.78459296 $ 551.78459296 $ 551.78459296 Aktualna cena: $ 4,010.09 $ 4,010.09 $ 4,010.09 Dowiedz się więcej o cenie Lido Staked ETH (STETH)

Tokenomika Lido Staked ETH (STETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lido Staked ETH (STETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTETH tokenomikę, poznaj cenę tokena STETHna żywo!

Historia ceny Lido Staked ETH (STETH) Analiza historii ceny STETH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny STETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STETH? Nasza strona z prognozami cen STETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

