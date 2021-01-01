Tokenomika STEPN (STEPN) Odkryj kluczowe informacje o STEPN (STEPN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o STEPN (STEPN) STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it's Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content. Oficjalna strona internetowa: https://www.stepn.com/ Biała księga: https://whitepaper.stepn.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx

Tokenomika i analiza cenowa STEPN (STEPN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STEPN (STEPN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 118.02M Całkowita podaż: $ 5.07B Podaż w obiegu: $ 3.11B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 192.45M Historyczne maksimum: $ 4.1717 Historyczne minimum: $ 0.03685184240577667 Aktualna cena: $ 0.03793

Tokenomika STEPN (STEPN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STEPN (STEPN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STEPN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STEPN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić STEPN Chcesz dodać STEPN (STEPN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STEPN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny STEPN (STEPN) Analiza historii ceny STEPN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny STEPN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STEPN? Nasza strona z prognozami cen STEPN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

