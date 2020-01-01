Tokenomika StorX Network (SRX) Odkryj kluczowe informacje o StorX Network (SRX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o StorX Network (SRX) StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability. Oficjalna strona internetowa: https://storx.tech/ Biała księga: https://storx.tech/pdf/storx-whitepaper-1.pdf Block Explorer: https://xdcscan.io/token/0x5d5f074837f5d4618b3916ba74de1bf9662a3fed

Tokenomika i analiza cenowa StorX Network (SRX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StorX Network (SRX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 575.62M $ 575.62M $ 575.62M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.18M $ 50.18M $ 50.18M Historyczne maksimum: $ 0.10442 $ 0.10442 $ 0.10442 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.08718 $ 0.08718 $ 0.08718 Dowiedz się więcej o cenie StorX Network (SRX)

Tokenomika StorX Network (SRX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StorX Network (SRX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SRX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SRX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSRX tokenomikę, poznaj cenę tokena SRXna żywo!

Jak kupić SRX Chcesz dodać StorX Network (SRX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SRX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny StorX Network (SRX) Analiza historii ceny SRX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SRX już teraz!

Prognoza ceny SRX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SRX? Nasza strona z prognozami cen SRX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SRX już teraz!

