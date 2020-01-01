Tokenomika Sardis Network (SRDS) Odkryj kluczowe informacje o Sardis Network (SRDS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sardis Network (SRDS) Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer. Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer. Oficjalna strona internetowa: https://mysardis.com/ Biała księga: https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf Block Explorer: https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/ Kup SRDS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sardis Network (SRDS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sardis Network (SRDS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 314.15M $ 314.15M $ 314.15M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.28M $ 9.28M $ 9.28M Historyczne maksimum: $ 0.126 $ 0.126 $ 0.126 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.02955 $ 0.02955 $ 0.02955 Dowiedz się więcej o cenie Sardis Network (SRDS)

Tokenomika Sardis Network (SRDS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sardis Network (SRDS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SRDS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SRDS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSRDS tokenomikę, poznaj cenę tokena SRDSna żywo!

Jak kupić SRDS Chcesz dodać Sardis Network (SRDS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SRDS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SRDS na MEXC już teraz!

Historia ceny Sardis Network (SRDS) Analiza historii ceny SRDS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SRDS już teraz!

Prognoza ceny SRDS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SRDS? Nasza strona z prognozami cen SRDS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SRDS już teraz!

