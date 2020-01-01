Tokenomika Spark (SPK) Odkryj kluczowe informacje o Spark (SPK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Spark (SPK) Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL). Oficjalna strona internetowa: https://spark.fi/ Biała księga: https://docs.spark.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066

Tokenomika i analiza cenowa Spark (SPK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spark (SPK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 82.12M Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 1.74B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 472.90M Historyczne maksimum: $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.0292385971843975 Aktualna cena: $ 0.04729

Tokenomika Spark (SPK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spark (SPK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPK tokenomikę, poznaj cenę tokena SPKna żywo!

Jak kupić SPK Chcesz dodać Spark (SPK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SPK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Spark (SPK) Analiza historii ceny SPK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SPK już teraz!

Prognoza ceny SPK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPK? Nasza strona z prognozami cen SPK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPK już teraz!

