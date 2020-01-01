Tokenomika Storepay Fintech (SPCFIN) Odkryj kluczowe informacje o Storepay Fintech (SPCFIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay's flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6

Tokenomika i analiza cenowa Storepay Fintech (SPCFIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Storepay Fintech (SPCFIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Całkowita podaż: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B Podaż w obiegu: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Historyczne maksimum: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0001128 $ 0.0001128 $ 0.0001128 Dowiedz się więcej o cenie Storepay Fintech (SPCFIN)

Tokenomika Storepay Fintech (SPCFIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Storepay Fintech (SPCFIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPCFIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPCFIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPCFIN tokenomikę, poznaj cenę tokena SPCFINna żywo!

