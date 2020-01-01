Tokenomika SoSoValue (SOSO) Odkryj kluczowe informacje o SoSoValue (SOSO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SoSoValue (SOSO) SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities. Oficjalna strona internetowa: https://sosovalue.com/ Biała księga: https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D

Tokenomika i analiza cenowa SoSoValue (SOSO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SoSoValue (SOSO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 188.22M $ 188.22M $ 188.22M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 274.77M $ 274.77M $ 274.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 685.00M $ 685.00M $ 685.00M Historyczne maksimum: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Historyczne minimum: $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 Aktualna cena: $ 0.685 $ 0.685 $ 0.685 Dowiedz się więcej o cenie SoSoValue (SOSO)

Tokenomika SoSoValue (SOSO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SoSoValue (SOSO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOSO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOSO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOSO tokenomikę, poznaj cenę tokena SOSOna żywo!

Jak kupić SOSO Chcesz dodać SoSoValue (SOSO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SOSO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SOSO na MEXC już teraz!

Historia ceny SoSoValue (SOSO) Analiza historii ceny SOSO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SOSO już teraz!

Prognoza ceny SOSO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOSO? Nasza strona z prognozami cen SOSO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOSO już teraz!

