Tokenomika SOPH (SOPH) Odkryj kluczowe informacje o SOPH (SOPH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SOPH (SOPH) Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain. Oficjalna strona internetowa: https://sophon.xyz Biała księga: https://docs.sophon.xyz Block Explorer: https://sophscan.xyz/token/0x000000000000000000000000000000000000800a

Tokenomika i analiza cenowa SOPH (SOPH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOPH (SOPH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.20M $ 58.20M $ 58.20M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 291.00M $ 291.00M $ 291.00M Historyczne maksimum: $ 0.10508 $ 0.10508 $ 0.10508 Historyczne minimum: $ 0.027779312689317565 $ 0.027779312689317565 $ 0.027779312689317565 Aktualna cena: $ 0.0291 $ 0.0291 $ 0.0291 Dowiedz się więcej o cenie SOPH (SOPH)

Tokenomika SOPH (SOPH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOPH (SOPH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOPH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOPH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOPH tokenomikę, poznaj cenę tokena SOPHna żywo!

Jak kupić SOPH Chcesz dodać SOPH (SOPH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SOPH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SOPH na MEXC już teraz!

Historia ceny SOPH (SOPH) Analiza historii ceny SOPH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SOPH już teraz!

Prognoza ceny SOPH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOPH? Nasza strona z prognozami cen SOPH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOPH już teraz!

