Informacje o SOLVEX (SOLVEX) Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world. Oficjalna strona internetowa: https://solvexnetwork.io Biała księga: https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c

Tokenomika i analiza cenowa SOLVEX (SOLVEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOLVEX (SOLVEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Całkowita podaż: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Podaż w obiegu: $ 49.53M $ 49.53M $ 49.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Historyczne maksimum: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 Historyczne minimum: $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 Aktualna cena: $ 0.0286 $ 0.0286 $ 0.0286 Dowiedz się więcej o cenie SOLVEX (SOLVEX)

Tokenomika SOLVEX (SOLVEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOLVEX (SOLVEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLVEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLVEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLVEX tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLVEXna żywo!

