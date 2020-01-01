Tokenomika Sensay (SNSY) Odkryj kluczowe informacje o Sensay (SNSY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sensay (SNSY) Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless. Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless. Oficjalna strona internetowa: https://www.snsy.ai/ Biała księga: https://docs.snsy.ai Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x82a605D6D9114F4Ad6D5Ee461027477EeED31E34 Kup SNSY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sensay (SNSY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sensay (SNSY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.29M $ 6.29M $ 6.29M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M Historyczne maksimum: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 Historyczne minimum: $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 Aktualna cena: $ 0.001208 $ 0.001208 $ 0.001208 Dowiedz się więcej o cenie Sensay (SNSY)

Tokenomika Sensay (SNSY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sensay (SNSY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNSY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNSY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNSY tokenomikę, poznaj cenę tokena SNSYna żywo!

Historia ceny Sensay (SNSY) Analiza historii ceny SNSY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SNSY już teraz!

Prognoza ceny SNSY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNSY? Nasza strona z prognozami cen SNSY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNSY już teraz!

