Informacje o SNPIT (SNPT) SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards. SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards. Oficjalna strona internetowa: https://lp.snpit.xyz/ Biała księga: https://wp.snpit.xyz/ , https://bobg.gitbook.io/snpt-en Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x22737f5bbb7c5b5ba407b0c1c9a9cdf66cf25d7d Kup SNPT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SNPIT (SNPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SNPIT (SNPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Historyczne maksimum: $ 0.10749 $ 0.10749 $ 0.10749 Historyczne minimum: $ 0.003674454356925423 $ 0.003674454356925423 $ 0.003674454356925423 Aktualna cena: $ 0.00745 $ 0.00745 $ 0.00745 Dowiedz się więcej o cenie SNPIT (SNPT)

Tokenomika SNPIT (SNPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SNPIT (SNPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNPT tokenomikę, poznaj cenę tokena SNPTna żywo!

