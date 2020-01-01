Tokenomika SNAP (SNAP) Odkryj kluczowe informacje o SNAP (SNAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SNAP (SNAP) SNAP is a meme coin on Solana Chain SNAP is a meme coin on Solana Chain Oficjalna strona internetowa: https://twitter.com/KeroNFTs Block Explorer: https://solscan.io/token/4G86CMxGsMdLETrYnavMFKPhQzKTvDBYGMRAdVtr72nu Kup SNAP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SNAP (SNAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SNAP (SNAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.64T $ 1.64T $ 1.64T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.95M $ 6.95M $ 6.95M Historyczne maksimum: $ 0.0001435 $ 0.0001435 $ 0.0001435 Historyczne minimum: $ 0.00000217840701118 $ 0.00000217840701118 $ 0.00000217840701118 Aktualna cena: $ 0.00000423 $ 0.00000423 $ 0.00000423 Dowiedz się więcej o cenie SNAP (SNAP)

Tokenomika SNAP (SNAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SNAP (SNAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNAP tokenomikę, poznaj cenę tokena SNAPna żywo!

Jak kupić SNAP Chcesz dodać SNAP (SNAP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SNAP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SNAP na MEXC już teraz!

Historia ceny SNAP (SNAP) Analiza historii ceny SNAP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SNAP już teraz!

Prognoza ceny SNAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNAP? Nasza strona z prognozami cen SNAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNAP już teraz!

