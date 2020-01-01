Tokenomika SwarmNode.ai (SNAI) Odkryj kluczowe informacje o SwarmNode.ai (SNAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SwarmNode.ai (SNAI) SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK. SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK. Oficjalna strona internetowa: https://swarmnode.ai/ Biała księga: https://docs.swarmnode.ai/docs/sdk/introduction Block Explorer: https://solscan.io/token/Hjw6bEcHtbHGpQr8onG3izfJY5DJiWdt7uk2BfdSpump Kup SNAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SwarmNode.ai (SNAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SwarmNode.ai (SNAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M Całkowita podaż: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Podaż w obiegu: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M Historyczne maksimum: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 Historyczne minimum: $ 0.000926233159983312 $ 0.000926233159983312 $ 0.000926233159983312 Aktualna cena: $ 0.005272 $ 0.005272 $ 0.005272 Dowiedz się więcej o cenie SwarmNode.ai (SNAI)

Tokenomika SwarmNode.ai (SNAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SwarmNode.ai (SNAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNAI tokenomikę, poznaj cenę tokena SNAIna żywo!

Jak kupić SNAI Chcesz dodać SwarmNode.ai (SNAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SNAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SNAI na MEXC już teraz!

Historia ceny SwarmNode.ai (SNAI) Analiza historii ceny SNAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SNAI już teraz!

Prognoza ceny SNAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNAI? Nasza strona z prognozami cen SNAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNAI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!