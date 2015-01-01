Tokenomika Snapmuse.io (SMX) Odkryj kluczowe informacje o Snapmuse.io (SMX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Snapmuse.io (SMX) Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. "Creators" to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. "Collectors"). Oficjalna strona internetowa: https://snapmuse.io/ Biała księga: https://snapmuse.io/lightpaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA

Tokenomika i analiza cenowa Snapmuse.io (SMX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Snapmuse.io (SMX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 709.50K $ 709.50K $ 709.50K Historyczne maksimum: $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 Historyczne minimum: $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 Aktualna cena: $ 0.001419 $ 0.001419 $ 0.001419 Dowiedz się więcej o cenie Snapmuse.io (SMX)

Tokenomika Snapmuse.io (SMX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Snapmuse.io (SMX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SMX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SMX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSMX tokenomikę, poznaj cenę tokena SMXna żywo!

Jak kupić SMX Chcesz dodać Snapmuse.io (SMX) do swojego portfolio?

Historia ceny Snapmuse.io (SMX) Analiza historii ceny SMX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SMX już teraz!

Prognoza ceny SMX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SMX? Nasza strona z prognozami cen SMX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SMX już teraz!

