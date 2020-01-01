Tokenomika Swarm Markets (SMT) Odkryj kluczowe informacje o Swarm Markets (SMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Swarm Markets (SMT) Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. Oficjalna strona internetowa: https://swarm.com/ Biała księga: https://docs.swarm.markets Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f Kup SMT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Swarm Markets (SMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Swarm Markets (SMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.99M $ 6.99M $ 6.99M Całkowita podaż: $ 157.24M $ 157.24M $ 157.24M Podaż w obiegu: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.10M $ 13.10M $ 13.10M Historyczne maksimum: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0833 $ 0.0833 $ 0.0833 Dowiedz się więcej o cenie Swarm Markets (SMT)

Tokenomika Swarm Markets (SMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Swarm Markets (SMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSMT tokenomikę, poznaj cenę tokena SMTna żywo!

Jak kupić SMT Chcesz dodać Swarm Markets (SMT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SMT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SMT na MEXC już teraz!

Historia ceny Swarm Markets (SMT) Analiza historii ceny SMT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SMT już teraz!

Prognoza ceny SMT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SMT? Nasza strona z prognozami cen SMT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SMT już teraz!

