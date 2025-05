SMT

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

NazwaSMT

PozycjaNo.1290

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.16%

Podaż w obiegu83,939,497

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż157,235,481

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.9776206369190703,2021-10-20

Najniższa cena0,2021-10-18

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

