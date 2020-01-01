Tokenomika smolecoin (SMOLE) Odkryj kluczowe informacje o smolecoin (SMOLE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o smolecoin (SMOLE) smolecoin is a meme coin on the Solana chain. smolecoin is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.smolecoin.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9Ttyez3xiruyj6cqaR495hbBkJU6SUWdV6AmQ9MvbyyS Kup SMOLE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa smolecoin (SMOLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla smolecoin (SMOLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.66M $ 18.66M $ 18.66M Historyczne maksimum: $ 0.000288 $ 0.000288 $ 0.000288 Historyczne minimum: $ 0.000021198867265659 $ 0.000021198867265659 $ 0.000021198867265659 Aktualna cena: $ 0.00004442 $ 0.00004442 $ 0.00004442 Dowiedz się więcej o cenie smolecoin (SMOLE)

Tokenomika smolecoin (SMOLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki smolecoin (SMOLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SMOLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SMOLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSMOLE tokenomikę, poznaj cenę tokena SMOLEna żywo!

Jak kupić SMOLE Chcesz dodać smolecoin (SMOLE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SMOLE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SMOLE na MEXC już teraz!

Historia ceny smolecoin (SMOLE) Analiza historii ceny SMOLE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SMOLE już teraz!

Prognoza ceny SMOLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SMOLE? Nasza strona z prognozami cen SMOLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SMOLE już teraz!

