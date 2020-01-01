Tokenomika Smart Blockchain (SMART) Odkryj kluczowe informacje o Smart Blockchain (SMART), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Smart Blockchain (SMART) Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins. Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins. Oficjalna strona internetowa: https://smartblockchain.com/en/ Biała księga: https://smartblockchain.com/documents/en/WhitePaperSB.pdf Block Explorer: https://smartexplorer.com/ Kup SMART teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Smart Blockchain (SMART) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Smart Blockchain (SMART), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 9.00T $ 9.00T $ 9.00T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.82B $ 43.82B $ 43.82B Historyczne maksimum: $ 0.04974 $ 0.04974 $ 0.04974 Historyczne minimum: $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 Aktualna cena: $ 0.004869 $ 0.004869 $ 0.004869 Dowiedz się więcej o cenie Smart Blockchain (SMART)

Tokenomika Smart Blockchain (SMART): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Smart Blockchain (SMART) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SMART, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SMART. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSMART tokenomikę, poznaj cenę tokena SMARTna żywo!

Jak kupić SMART Chcesz dodać Smart Blockchain (SMART) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SMART, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SMART na MEXC już teraz!

Historia ceny Smart Blockchain (SMART) Analiza historii ceny SMART pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SMART już teraz!

Prognoza ceny SMART Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SMART? Nasza strona z prognozami cen SMART łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SMART już teraz!

