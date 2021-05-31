Tokenomika SOLANIUM (SLIM) Odkryj kluczowe informacje o SOLANIUM (SLIM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SOLANIUM (SLIM) Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking. Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking. Oficjalna strona internetowa: https://www.solanium.io/ Biała księga: https://docs.solanium.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/xxxxa1sKNGwFtw2kFn8XauW9xq8hBZ5kVtcSesTT9fW Kup SLIM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SOLANIUM (SLIM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOLANIUM (SLIM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Historyczne maksimum: $ 5.799 $ 5.799 $ 5.799 Historyczne minimum: $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 Aktualna cena: $ 0.03178 $ 0.03178 $ 0.03178 Dowiedz się więcej o cenie SOLANIUM (SLIM)

Tokenomika SOLANIUM (SLIM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOLANIUM (SLIM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SLIM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLIM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSLIM tokenomikę, poznaj cenę tokena SLIMna żywo!

Jak kupić SLIM Chcesz dodać SOLANIUM (SLIM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SLIM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SLIM na MEXC już teraz!

Historia ceny SOLANIUM (SLIM) Analiza historii ceny SLIM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SLIM już teraz!

Prognoza ceny SLIM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SLIM? Nasza strona z prognozami cen SLIM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SLIM już teraz!

