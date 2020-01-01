Tokenomika SLERF (SLERF) Odkryj kluczowe informacje o SLERF (SLERF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SLERF (SLERF) SLERF is a meme coin on Solana Chain Oficjalna strona internetowa: https://www.slerf.wtf/raids Block Explorer: https://solscan.io/token/7BgBvyjrZX1YKz4oh9mjb8ZScatkkwb8DzFx7LoiVkM3

Tokenomika i analiza cenowa SLERF (SLERF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SLERF (SLERF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.46M Całkowita podaż: $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 500.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.46M Historyczne maksimum: $ 1.6 Historyczne minimum: $ 0.045329984601791475 Aktualna cena: $ 0.07892

Tokenomika SLERF (SLERF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SLERF (SLERF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SLERF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLERF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSLERF tokenomikę, poznaj cenę tokena SLERFna żywo!

Jak kupić SLERF Chcesz dodać SLERF (SLERF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SLERF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny SLERF (SLERF) Analiza historii ceny SLERF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SLERF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SLERF? Nasza strona z prognozami cen SLERF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

