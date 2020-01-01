Tokenomika SKALE (SKL) Odkryj kluczowe informacje o SKALE (SKL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SKALE (SKL) SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals. SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals. Oficjalna strona internetowa: https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Biała księga: https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7 Kup SKL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SKALE (SKL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SKALE (SKL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 140.97M $ 140.97M $ 140.97M Całkowita podaż: $ 6.21B $ 6.21B $ 6.21B Podaż w obiegu: $ 5.96B $ 5.96B $ 5.96B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 165.55M $ 165.55M $ 165.55M Historyczne maksimum: $ 1.19898 $ 1.19898 $ 1.19898 Historyczne minimum: $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 Aktualna cena: $ 0.02365 $ 0.02365 $ 0.02365 Dowiedz się więcej o cenie SKALE (SKL)

Tokenomika SKALE (SKL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SKALE (SKL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKL tokenomikę, poznaj cenę tokena SKLna żywo!

Historia ceny SKALE (SKL) Analiza historii ceny SKL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SKL już teraz!

Prognoza ceny SKL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKL? Nasza strona z prognozami cen SKL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SKL już teraz!

