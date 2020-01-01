Tokenomika Skate (SKATE) Odkryj kluczowe informacje o Skate (SKATE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Skate (SKATE) Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments. Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments. Oficjalna strona internetowa: https://skatechain.org Biała księga: https://www.skatechain.org/amm-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/9v6BKHg8WWKBPTGqLFQz87RxyaHHDygx8SnZEbBFmns2 Kup SKATE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Skate (SKATE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Skate (SKATE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.17M $ 10.17M $ 10.17M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 213.71M $ 213.71M $ 213.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.59M $ 47.59M $ 47.59M Historyczne maksimum: $ 0.2744 $ 0.2744 $ 0.2744 Historyczne minimum: $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 Aktualna cena: $ 0.04759 $ 0.04759 $ 0.04759 Dowiedz się więcej o cenie Skate (SKATE)

Tokenomika Skate (SKATE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Skate (SKATE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKATE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKATE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKATE tokenomikę, poznaj cenę tokena SKATEna żywo!

