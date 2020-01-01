Tokenomika Shrub (SHRUB) Odkryj kluczowe informacje o Shrub (SHRUB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Shrub (SHRUB) Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme. Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme. Oficjalna strona internetowa: http://shrub.io Block Explorer: https://solscan.io/token/Em8WF6pg9FmKDy1dXkWhXxpgmfhj5Bes3ZCE8PCCJSHt

Tokenomika i analiza cenowa Shrub (SHRUB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shrub (SHRUB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Całkowita podaż: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Podaż w obiegu: $ 942.18M $ 942.18M $ 942.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Historyczne maksimum: $ 0.114 $ 0.114 $ 0.114 Historyczne minimum: $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 Aktualna cena: $ 0.001759 $ 0.001759 $ 0.001759

Tokenomika Shrub (SHRUB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shrub (SHRUB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHRUB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHRUB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

