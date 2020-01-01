Tokenomika Shardeum (SHM) Odkryj kluczowe informacje o Shardeum (SHM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Shardeum (SHM) Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike. Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike. Oficjalna strona internetowa: https://shardeum.org/ Biała księga: https://docs.shardeum.org/ Block Explorer: http://explorer.shardeum.org/ Kup SHM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Shardeum (SHM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shardeum (SHM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Całkowita podaż: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M Podaż w obiegu: $ 19.38M $ 19.38M $ 19.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.98M $ 13.98M $ 13.98M Historyczne maksimum: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 Historyczne minimum: $ 0.054402842714250305 $ 0.054402842714250305 $ 0.054402842714250305 Aktualna cena: $ 0.05613 $ 0.05613 $ 0.05613 Dowiedz się więcej o cenie Shardeum (SHM)

Tokenomika Shardeum (SHM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shardeum (SHM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHM tokenomikę, poznaj cenę tokena SHMna żywo!

Jak kupić SHM Chcesz dodać Shardeum (SHM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SHM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SHM na MEXC już teraz!

Historia ceny Shardeum (SHM) Analiza historii ceny SHM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SHM już teraz!

Prognoza ceny SHM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHM? Nasza strona z prognozami cen SHM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHM już teraz!

