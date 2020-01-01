Tokenomika Shido (SHIDO) Odkryj kluczowe informacje o Shido (SHIDO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Shido (SHIDO) Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card. Oficjalna strona internetowa: https://shido.io Biała księga: https://docs.shido.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b

Tokenomika i analiza cenowa Shido (SHIDO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shido (SHIDO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M Całkowita podaż: $ 18.00B $ 18.00B $ 18.00B Podaż w obiegu: $ 17.82B $ 17.82B $ 17.82B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.73M $ 5.73M $ 5.73M Historyczne maksimum: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 Historyczne minimum: $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 Aktualna cena: $ 0.0003182 $ 0.0003182 $ 0.0003182 Dowiedz się więcej o cenie Shido (SHIDO)

Tokenomika Shido (SHIDO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shido (SHIDO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIDO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIDO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIDO tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIDOna żywo!

Historia ceny Shido (SHIDO) Analiza historii ceny SHIDO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SHIDO już teraz!

Prognoza ceny SHIDO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIDO? Nasza strona z prognozami cen SHIDO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIDO już teraz!

