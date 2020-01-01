Tokenomika AI Avatar (SGT) Odkryj kluczowe informacje o AI Avatar (SGT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AI Avatar (SGT) Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse. Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse. Oficjalna strona internetowa: https://suzuverse.com/story/# Biała księga: https://suzuverse.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5b649c07e7ba0a1c529deaabed0b47699919b4a2 Kup SGT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AI Avatar (SGT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AI Avatar (SGT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.03M Całkowita podaż: $ 250.00M Podaż w obiegu: $ 10.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.70M Historyczne maksimum: $ 5.61 Historyczne minimum: $ 0.046719244351448454 Aktualna cena: $ 0.1028

Tokenomika AI Avatar (SGT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AI Avatar (SGT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SGT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SGT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSGT tokenomikę, poznaj cenę tokena SGTna żywo!

Jak kupić SGT Chcesz dodać AI Avatar (SGT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SGT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SGT na MEXC już teraz!

Historia ceny AI Avatar (SGT) Analiza historii ceny SGT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SGT już teraz!

Prognoza ceny SGT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SGT? Nasza strona z prognozami cen SGT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SGT już teraz!

