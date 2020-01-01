Tokenomika Seedify.fund (SFUND) Odkryj kluczowe informacje o Seedify.fund (SFUND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Seedify.fund (SFUND) Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience. Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience. Oficjalna strona internetowa: https://seedify.fund/ Biała księga: https://docs.seedify.fund/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 Kup SFUND teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Seedify.fund (SFUND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Seedify.fund (SFUND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.46M $ 20.46M $ 20.46M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 74.17M $ 74.17M $ 74.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.59M $ 27.59M $ 27.59M Historyczne maksimum: $ 16.935 $ 16.935 $ 16.935 Historyczne minimum: $ 0.000055040937356242 $ 0.000055040937356242 $ 0.000055040937356242 Aktualna cena: $ 0.2759 $ 0.2759 $ 0.2759 Dowiedz się więcej o cenie Seedify.fund (SFUND)

Tokenomika Seedify.fund (SFUND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Seedify.fund (SFUND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SFUND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFUND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSFUND tokenomikę, poznaj cenę tokena SFUNDna żywo!

Jak kupić SFUND Chcesz dodać Seedify.fund (SFUND) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SFUND, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SFUND na MEXC już teraz!

Historia ceny Seedify.fund (SFUND) Analiza historii ceny SFUND pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SFUND już teraz!

Prognoza ceny SFUND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SFUND? Nasza strona z prognozami cen SFUND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SFUND już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!