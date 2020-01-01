Tokenomika SFL (SFL) Odkryj kluczowe informacje o SFL (SFL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SFL (SFL) Shuffle is an O2O hybrid blockchain-based mobile payment solution operated by THE HUMANPLUS Inc., a system integration and development company headquartered in Seoul, Korea. Shuffle is striving to create a new economic paradigm by connecting FinTech and Blockchain & Crypto. It's a mainnet coin based on EVMOS folked blockchain. Oficjalna strona internetowa: http://www.hupayx.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xbbe2b016271c22d3de3f961480af2941a0c4d067

Tokenomika i analiza cenowa SFL (SFL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SFL (SFL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.69M Historyczne maksimum: $ 0.0153 Historyczne minimum: -- Aktualna cena: $ 0.001569

Tokenomika SFL (SFL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SFL (SFL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SFL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSFL tokenomikę, poznaj cenę tokena SFLna żywo!

Historia ceny SFL (SFL) Analiza historii ceny SFL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SFL już teraz!

Prognoza ceny SFL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SFL? Nasza strona z prognozami cen SFL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SFL już teraz!

