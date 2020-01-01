Tokenomika SEED (SEED) Odkryj kluczowe informacje o SEED (SEED), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SEED (SEED) From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation's backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://playseedgo.com/play Block Explorer: https://suiscan.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa SEED (SEED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SEED (SEED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 391.76K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 355.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.10M Historyczne maksimum: $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.001016197397918294 Aktualna cena: $ 0.001101

Tokenomika SEED (SEED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SEED (SEED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SEED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SEED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSEED tokenomikę, poznaj cenę tokena SEEDna żywo!

Jak kupić SEED Chcesz dodać SEED (SEED) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SEED, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SEED na MEXC już teraz!

Historia ceny SEED (SEED) Analiza historii ceny SEED pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SEED już teraz!

Prognoza ceny SEED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SEED? Nasza strona z prognozami cen SEED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SEED już teraz!

