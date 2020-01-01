Tokenomika Seed.Photo (PHOTO) Odkryj kluczowe informacje o Seed.Photo (PHOTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Seed.Photo (PHOTO) SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space. Oficjalna strona internetowa: https://www.seed.photo Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6730f7A6BbB7b9C8e60843948f7FEB4B6a17B7F7

Tokenomika i analiza cenowa Seed.Photo (PHOTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Seed.Photo (PHOTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B Historyczne maksimum: $ 4.34 $ 4.34 $ 4.34 Historyczne minimum: $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 Aktualna cena: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Dowiedz się więcej o cenie Seed.Photo (PHOTO)

Tokenomika Seed.Photo (PHOTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Seed.Photo (PHOTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PHOTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHOTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPHOTO tokenomikę, poznaj cenę tokena PHOTOna żywo!

Jak kupić PHOTO Chcesz dodać Seed.Photo (PHOTO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PHOTO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PHOTO na MEXC już teraz!

Historia ceny Seed.Photo (PHOTO) Analiza historii ceny PHOTO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PHOTO już teraz!

Prognoza ceny PHOTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PHOTO? Nasza strona z prognozami cen PHOTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PHOTO już teraz!

