Tokenomika SmarDex (SDEX)

Tokenomika SmarDex (SDEX)

Odkryj kluczowe informacje o SmarDex (SDEX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o SmarDex (SDEX)

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

Oficjalna strona internetowa:
https://smardex.io
Biała księga:
https://www.academia.edu/98332701/The_SMARDEX_Protocol_A_Novel_Solution_to_Impermanent_Loss_in_Decentralized_Finance
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9dzSzFvPsKDoY2gdWErsuz2H1o4tbzvgBhrNZ9cvkD2j

Tokenomika i analiza cenowa SmarDex (SDEX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SmarDex (SDEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 37.61M
$ 37.61M$ 37.61M
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Podaż w obiegu:
$ 9.28B
$ 9.28B$ 9.28B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 40.53M
$ 40.53M$ 40.53M
Historyczne maksimum:
$ 0.026941
$ 0.026941$ 0.026941
Historyczne minimum:
$ 0.002610586990749239
$ 0.002610586990749239$ 0.002610586990749239
Aktualna cena:
$ 0.004053
$ 0.004053$ 0.004053

Tokenomika SmarDex (SDEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SmarDex (SDEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SDEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SDEX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSDEX tokenomikę, poznaj cenę tokena SDEXna żywo!

Jak kupić SDEX

Chcesz dodać SmarDex (SDEX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SDEX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny SmarDex (SDEX)

Analiza historii ceny SDEX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SDEX

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SDEX? Nasza strona z prognozami cen SDEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.