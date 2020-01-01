Tokenomika SmarDex (SDEX) Odkryj kluczowe informacje o SmarDex (SDEX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SmarDex (SDEX) SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market. SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market. Oficjalna strona internetowa: https://smardex.io Biała księga: https://www.academia.edu/98332701/The_SMARDEX_Protocol_A_Novel_Solution_to_Impermanent_Loss_in_Decentralized_Finance Block Explorer: https://solscan.io/token/9dzSzFvPsKDoY2gdWErsuz2H1o4tbzvgBhrNZ9cvkD2j Kup SDEX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SmarDex (SDEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SmarDex (SDEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.61M $ 37.61M $ 37.61M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 9.28B $ 9.28B $ 9.28B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.53M $ 40.53M $ 40.53M Historyczne maksimum: $ 0.026941 $ 0.026941 $ 0.026941 Historyczne minimum: $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 Aktualna cena: $ 0.004053 $ 0.004053 $ 0.004053 Dowiedz się więcej o cenie SmarDex (SDEX)

Tokenomika SmarDex (SDEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SmarDex (SDEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SDEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SDEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSDEX tokenomikę, poznaj cenę tokena SDEXna żywo!

Jak kupić SDEX Chcesz dodać SmarDex (SDEX) do swojego portfolio?

Historia ceny SmarDex (SDEX) Analiza historii ceny SDEX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SDEX już teraz!

Prognoza ceny SDEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SDEX? Nasza strona z prognozami cen SDEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SDEX już teraz!

