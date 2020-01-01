Tokenomika Stader (SD) Odkryj kluczowe informacje o Stader (SD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains. Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains. Oficjalna strona internetowa: https://staderlabs.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f

Tokenomika i analiza cenowa Stader (SD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stader (SD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.94M $ 28.94M $ 28.94M Całkowita podaż: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Podaż w obiegu: $ 53.28M $ 53.28M $ 53.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.17M $ 65.17M $ 65.17M Historyczne maksimum: $ 1.9186 $ 1.9186 $ 1.9186 Historyczne minimum: $ 0.2375986202937185 $ 0.2375986202937185 $ 0.2375986202937185 Aktualna cena: $ 0.5431 $ 0.5431 $ 0.5431 Dowiedz się więcej o cenie Stader (SD)

Tokenomika Stader (SD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stader (SD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSD tokenomikę, poznaj cenę tokena SDna żywo!

Jak kupić SD Chcesz dodać Stader (SD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SD na MEXC już teraz!

Historia ceny Stader (SD) Analiza historii ceny SD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SD już teraz!

Prognoza ceny SD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SD? Nasza strona z prognozami cen SD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SD już teraz!

