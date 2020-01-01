Tokenomika S.C. Corinthians FT (SCCP) Odkryj kluczowe informacje o S.C. Corinthians FT (SCCP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o S.C. Corinthians FT (SCCP) The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences. The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences. Oficjalna strona internetowa: https://socios.com/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x20BFeab58f8bE903753d037Ba7e307fc77c97388 Kup SCCP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa S.C. Corinthians FT (SCCP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla S.C. Corinthians FT (SCCP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 187.54K $ 187.54K $ 187.54K Całkowita podaż: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Podaż w obiegu: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 700.80K $ 700.80K $ 700.80K Historyczne maksimum: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.03504 $ 0.03504 $ 0.03504 Dowiedz się więcej o cenie S.C. Corinthians FT (SCCP)

Tokenomika S.C. Corinthians FT (SCCP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki S.C. Corinthians FT (SCCP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCCP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCCP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCCP tokenomikę, poznaj cenę tokena SCCPna żywo!

Jak kupić SCCP Chcesz dodać S.C. Corinthians FT (SCCP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SCCP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SCCP na MEXC już teraz!

Historia ceny S.C. Corinthians FT (SCCP) Analiza historii ceny SCCP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SCCP już teraz!

Prognoza ceny SCCP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCCP? Nasza strona z prognozami cen SCCP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCCP już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!