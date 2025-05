SCCP

The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

NazwaSCCP

PozycjaNo.2514

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)3.74%

Podaż w obiegu3,824,100

Maksymalna podaż20,000,000

Całkowita podaż20,000,000

Wskaźnik obrotu0.1912%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum149.7978133807041,2021-11-29

Najniższa cena0,2021-09-20

Publiczny blockchainCHZ

WprowadzenieThe S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.