Informacje o Solana Retardz (SCAM) Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana. Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana. Oficjalna strona internetowa: https://solanaretardz.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9foABvMT8ZYJ73443EGW6ABUeRXGXjMW69QdZhoGScAm Kup SCAM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Solana Retardz (SCAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solana Retardz (SCAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 190.00K $ 190.00K $ 190.00K Historyczne maksimum: $ 0.0493438 $ 0.0493438 $ 0.0493438 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000019 $ 0.000019 $ 0.000019 Dowiedz się więcej o cenie Solana Retardz (SCAM)

Tokenomika Solana Retardz (SCAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solana Retardz (SCAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCAM tokenomikę, poznaj cenę tokena SCAMna żywo!

Historia ceny Solana Retardz (SCAM) Analiza historii ceny SCAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SCAM już teraz!

Prognoza ceny SCAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCAM? Nasza strona z prognozami cen SCAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCAM już teraz!

