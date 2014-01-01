Tokenomika Siacoin (SC) Odkryj kluczowe informacje o Siacoin (SC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Siacoin (SC) Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy. Oficjalna strona internetowa: https://sia.tech/ Biała księga: https://sia.tech/sia.pdf Block Explorer: https://siascan.com

Tokenomika i analiza cenowa Siacoin (SC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Siacoin (SC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 149.48M $ 149.48M $ 149.48M Całkowita podaż: $ 61.52B $ 61.52B $ 61.52B Podaż w obiegu: $ 56.03B $ 56.03B $ 56.03B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 164.13M $ 164.13M $ 164.13M Historyczne maksimum: $ 0.063778 $ 0.063778 $ 0.063778 Historyczne minimum: $ 0.000011310199624859 $ 0.000011310199624859 $ 0.000011310199624859 Aktualna cena: $ 0.002668 $ 0.002668 $ 0.002668 Dowiedz się więcej o cenie Siacoin (SC)

Tokenomika Siacoin (SC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Siacoin (SC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSC tokenomikę, poznaj cenę tokena SCna żywo!

Jak kupić SC

Historia ceny Siacoin (SC) Analiza historii ceny SC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SC już teraz!

Prognoza ceny SC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SC? Nasza strona z prognozami cen SC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SC już teraz!

