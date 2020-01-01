Tokenomika Sharpe AI (SAI) Odkryj kluczowe informacje o Sharpe AI (SAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sharpe AI (SAI) Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app. Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app. Oficjalna strona internetowa: http://sharpe.ai Biała księga: http://docs.sharpe.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6 Kup SAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sharpe AI (SAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sharpe AI (SAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 910.23K $ 910.23K $ 910.23K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 111.82M $ 111.82M $ 111.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.14M $ 8.14M $ 8.14M Historyczne maksimum: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Historyczne minimum: $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 Aktualna cena: $ 0.00814 $ 0.00814 $ 0.00814 Dowiedz się więcej o cenie Sharpe AI (SAI)

Tokenomika Sharpe AI (SAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sharpe AI (SAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAI tokenomikę, poznaj cenę tokena SAIna żywo!

Jak kupić SAI Chcesz dodać Sharpe AI (SAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Sharpe AI (SAI) Analiza historii ceny SAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SAI już teraz!

Prognoza ceny SAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAI? Nasza strona z prognozami cen SAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAI już teraz!

