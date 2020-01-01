Tokenomika Sabai Protocol (SABAI) Odkryj kluczowe informacje o Sabai Protocol (SABAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sabai Protocol (SABAI) The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. Oficjalna strona internetowa: https://sabaiprotocol.com Biała księga: https://whitepaper.sabaiprotocol.com Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92

Tokenomika i analiza cenowa Sabai Protocol (SABAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sabai Protocol (SABAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Całkowita podaż: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Podaż w obiegu: $ 535.39M $ 535.39M $ 535.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.28M $ 18.28M $ 18.28M Historyczne maksimum: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 Historyczne minimum: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 Aktualna cena: $ 0.006899 $ 0.006899 $ 0.006899 Dowiedz się więcej o cenie Sabai Protocol (SABAI)

Tokenomika Sabai Protocol (SABAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sabai Protocol (SABAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SABAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SABAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSABAI tokenomikę, poznaj cenę tokena SABAIna żywo!

