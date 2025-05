SABAI

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

NazwaSABAI

PozycjaNo.1187

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.17%

Podaż w obiegu507,040,645.39753765

Maksymalna podaż2,650,000,000

Całkowita podaż2,650,000,000

Wskaźnik obrotu0.1913%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.07280641278540681,2024-07-20

Najniższa cena0.001581266009086181,2025-04-18

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

