RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025. Oficjalna strona internetowa: https://rwa.inc/ Biała księga: https://www.rwa.inc/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a

Tokenomika i analiza cenowa RWA Inc. (RWAINC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RWA Inc. (RWAINC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Całkowita podaż: $ 992.41M $ 992.41M $ 992.41M Podaż w obiegu: $ 468.80M $ 468.80M $ 468.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.99M $ 6.99M $ 6.99M Historyczne maksimum: $ 0.1438 $ 0.1438 $ 0.1438 Historyczne minimum: $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 Aktualna cena: $ 0.00699 $ 0.00699 $ 0.00699 Dowiedz się więcej o cenie RWA Inc. (RWAINC)

Tokenomika RWA Inc. (RWAINC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RWA Inc. (RWAINC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RWAINC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RWAINC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRWAINC tokenomikę, poznaj cenę tokena RWAINCna żywo!

Historia ceny RWA Inc. (RWAINC) Analiza historii ceny RWAINC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RWAINC już teraz!

Prognoza ceny RWAINC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RWAINC? Nasza strona z prognozami cen RWAINC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RWAINC już teraz!

