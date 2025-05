RWAINC

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

NazwaRWAINC

PozycjaNo.1500

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.14%

Podaż w obiegu345,740,024.53

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż999,992,030.45

Wskaźnik obrotu0.3457%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.14355853970647262,2024-12-04

Najniższa cena0.009648633681054395,2025-05-30

Publiczny blockchainBASE

