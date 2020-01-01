Tokenomika Router Protocol (ROUTE) Odkryj kluczowe informacje o Router Protocol (ROUTE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Router Protocol (ROUTE) Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner. Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner. Oficjalna strona internetowa: https://www.routerprotocol.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x60F67E1015b3f069DD4358a78c38f83fE3a667A9 Kup ROUTE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Router Protocol (ROUTE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Router Protocol (ROUTE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 452.67M $ 452.67M $ 452.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Historyczne maksimum: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Historyczne minimum: $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 Aktualna cena: $ 0.00485 $ 0.00485 $ 0.00485 Dowiedz się więcej o cenie Router Protocol (ROUTE)

Tokenomika Router Protocol (ROUTE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Router Protocol (ROUTE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROUTE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROUTE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROUTE tokenomikę, poznaj cenę tokena ROUTEna żywo!

Jak kupić ROUTE Chcesz dodać Router Protocol (ROUTE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ROUTE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ROUTE na MEXC już teraz!

Historia ceny Router Protocol (ROUTE) Analiza historii ceny ROUTE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ROUTE już teraz!

Prognoza ceny ROUTE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROUTE? Nasza strona z prognozami cen ROUTE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROUTE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!