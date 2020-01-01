Tokenomika RONIN (RON) Odkryj kluczowe informacje o RONIN (RON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RONIN (RON) Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain. Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain. Oficjalna strona internetowa: https://roninchain.com Biała księga: https://docs.roninchain.com/basics/white-paper Block Explorer: https://app.roninchain.com/ Kup RON teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RONIN (RON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RONIN (RON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 323.48M $ 323.48M $ 323.48M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 693.12M $ 693.12M $ 693.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 466.70M $ 466.70M $ 466.70M Historyczne maksimum: $ 4.536 $ 4.536 $ 4.536 Historyczne minimum: $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 Aktualna cena: $ 0.4667 $ 0.4667 $ 0.4667 Dowiedz się więcej o cenie RONIN (RON)

Tokenomika RONIN (RON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RONIN (RON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRON tokenomikę, poznaj cenę tokena RONna żywo!

Historia ceny RONIN (RON) Analiza historii ceny RON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RON już teraz!

Prognoza ceny RON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RON? Nasza strona z prognozami cen RON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RON już teraz!

