Informacje o Roam (ROAM) Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications. Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications. Oficjalna strona internetowa: https://weroam.xyz/ Biała księga: https://weroam.xyz/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/RoamA1USA8xjvpTJZ6RvvxyDRzNh6GCA1zVGKSiMVkn Kup ROAM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Roam (ROAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Roam (ROAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.10M $ 34.10M $ 34.10M Całkowita podaż: $ 996.09M $ 996.09M $ 996.09M Podaż w obiegu: $ 316.37M $ 316.37M $ 316.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 107.80M $ 107.80M $ 107.80M Historyczne maksimum: $ 1.0746 $ 1.0746 $ 1.0746 Historyczne minimum: $ 0.06792095365150401 $ 0.06792095365150401 $ 0.06792095365150401 Aktualna cena: $ 0.1078 $ 0.1078 $ 0.1078 Dowiedz się więcej o cenie Roam (ROAM)

Tokenomika Roam (ROAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Roam (ROAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROAM tokenomikę, poznaj cenę tokena ROAMna żywo!

Jak kupić ROAM Chcesz dodać Roam (ROAM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ROAM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ROAM na MEXC już teraz!

Historia ceny Roam (ROAM) Analiza historii ceny ROAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ROAM już teraz!

Prognoza ceny ROAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROAM? Nasza strona z prognozami cen ROAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROAM już teraz!

