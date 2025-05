ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

NazwaROAM

PozycjaNo.521

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)7.55%

Podaż w obiegu295,183,777.3783

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż998,003,314.295353

Wskaźnik obrotu0.2951%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.40935268299243394,2025-03-06

Najniższa cena0.11658351811502074,2025-03-12

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

